Na náměšťské základně dnes převzal funkci velitele Vzdušných sil Petr Tománek

Při slavnostním nástupu na náměšťské základně vrtulníkového letectva dnes brigádní generál Petr Tománek převzal velení armádních Vzdušných sil. Do funkce nastoupil 1. července. Vystřídal generálmajora Petra Čepelku, který se stal prvním zástupcem nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Ceremoniál s přeletem armádní techniky začal hodinu po poledni, zúčastnili se ho zástupci všech útvarů Vzdušných sil Armády České republiky.
"Žijeme v době, kdy bezpečnostní prostředí v Evropě i ve světě zůstává nestabilní a náročné. V takovém kontextu je úloha Vzdušných sil zcela klíčová," řekl Tománek. Za své priority označil zabezpečení ochrany vzdušné obrany Česka a příspěvek ke kolektivní obraně NATO. "Čeká nás období náročných úkolů, modernizačních projektů i technologických změn. Jsem však přesvědčen, že máme to nejdůležitější - zkušené profesionály, pevné hodnoty a jasné poslání," uvedl v projevu.
Hlaváč řekl, že stejně jako celou armádu čekají i Vzdušné síly další úkoly, včetně posílení protidronové obrany. "Ruská agrese proti Ukrajině nám připomněla, že kolektivní obrana není politická deklarace. Je to každodenní práce ozbrojených sil," uvedl. O Tománkovi řekl, že to je profesionál, který prošel mnoha funkcemi u Vzdušných sil, má kvalitní vzdělání a praxi.
Čepelka byl velitelem Vzdušných sil přes tři roky. Hlaváč uvedl, že to bylo období zásadních změn, v němž bylo dokončeno přezbrojení vrtulníkového letectva na systém H1. "Ve stejném období byly přijaty strategické kroky pro další rozvoj vzdušných sil," uvedl. Připomněl uzavření kontraktů na letouny F-35 i transportní letouny C-390.
"Probíhající modernizace Vzdušných sil, které jsme byli my všichni součástí, představuje nejrozsáhlejší a nejkomplexnější proměnu v jejich novodobé historii. Nejde pouze o pořízení jednotlivých zbraňových systémů, ale o budování moderního síťově propojeného letectva," uvedl Čepelka. Tománkovi poděkoval za to, že před dvěma lety přijal nabídku stát se jeho zástupcem a vzdal se kariéry ve vojenské diplomacii.
Náměšťskou základnu si pro předání funkce Čepelka vybral i kvůli tomu, že tam dřív působil. Na základně jsou teď také letouny z Čáslavi, kde působil Tománek. U Náměště nad Oslavou začal v dubnu výcvik pilotů letadel L-159. Podzvukové letouny L-159 se tam přesunuly z domovského čáslavského letiště, kde začala rekonstrukce. Její první etapa by měla skončit přibližně za dva roky. Modernizace náměšťského letiště by podle plánu měla přijít na řadu kolem roku 2031, uvedl Tománek.