Na nové sportoviště získala Jemnice dotaci z Národní sportovní agentury

Jemnice na Třebíčsku získala třicetimilionovou dotaci z Národní sportovní agentury (NSA) na sportovní areál, který bude dokončený v polovině příštího roku. Dotace výrazně sníží podíl města na celkových nákladech, které jsou asi 83 milionů korun, řekl ČTK starosta Jemnice Pavel Nevrkla (ODS).
Vedle dotace z NSA město, jehož letošní rozpočet je asi 240 milionů korun, použije na sportovní areál i dotaci 20 milionů korun od Kraje Vysočina.
Práce na areálu u sokolovny v Tyršově ulici začaly letos zjara. Buduje se tam víceúčelové hřiště s atletickým oválem a rozběhovou dráhou pro skok daleký, sektorem pro skok vysoký a vrh koulí. Nové budou i tenisové kurty a jejich zázemí, odpočinková zóna i hlediště. Před tím ale bylo nutné odstranit betonového sezení, pódium i zeď oddělující sokolovnu a arboretum nebo původní povrchy tenisových kurtů.
Sportoviště bude sloužit veřejnosti i žákům základní školy. Celá plocha navíc bude po odstranění zdi propojená se sousedním arboretem. Autorem studie záměru je krajinářský architekt Aleš Seitl.
Areál město koupilo od T. J. Sokol Jemnice v roce 2024 za šest milionů korun, sokolovna zůstala tělovýchovné jednotě. Zakázku na vybudování sportoviště získala společnost Swietelsky stavební, byla jediným zájemcem.