Na opravy památek letos Kraj Vysočina přispěje přes 21 milionů korun

Kraj Vysočina přispěje ze svého fondu na opravu 91 památek přes 21 milionů korun. Je to víc než loni, kdy se s krajskou podporou asi 19,6 milionu korun opravovalo 82 památek. Nejvyšší příspěvek 400.000 korun dostalo 11 památkově chráněných objektů, mezi nimi i kaple svatého Václava v Hybrálci. Práce na obnově její střechy začnou podle starosty obce Leoše Delína v červnu nebo v červenci.
"Je to první etapa opravy kaple, kdy chceme vyměnit její střechu, dát tam původní šindel," řekl ČTK Delín. Náklady na výměnu eternitové krytiny, která je na kapli přes 50 let, a opravu krovu budou asi milion korun. Dodavatele už obec vybrala. Po střeše bude nutné v kapli opravit omítky a podlahu poničené vlhkostí. Jsou to práce, které obec připraví na příští rok.
Hybrálecká kaple z první třetiny 19. století je dokladem lidové architektury odkazující k pozdnímu baroku. Postavená byla podle plánů zednického mistra Martina Schindlera. Bohoslužby se v ní konají jen několikrát v roce, pravidelně na pouť, která je v září.
Stejně jako Hybrálec bude moct na opravy použít 400.000 korun také majitel starého pivovaru v Želetavě, žďárská farnost na restaurátorské práce na kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře nebo město Jemnice, které už několik let obnovuje novoklasicistní hrobku rodu Pallavicini. Zvenčí už je opravená, práce na další části jejího interiéru začnou za několik dní, řekl ČTK vedoucí investičního odboru jemnického úřadu Zdeněk Šálek.
Vedle oprav přispívá kraj pravidelně i na dokumentace potřebné k opravám památek. Letos mezi 19 vlastníků rozdělí téměř 700.000 korun. Čtyřicetitisícovou částku na posudek stavu krovu dostanou i Moravské Budějovice, které připravují výměnu krytiny střechy zámku. "Je to první krok, který musíme udělat. Musí se spočítat, kolik staré krovy unesou. Je spousta materiálů, ze kterých by střecha mohla být, jsme v památkové zóně, je to nejkrásnější budova na náměstí, největší a nejvýznamnější, ale nikdo neví, jestli unese pálenou tašku," řekl ČTK místostarosta města Jan Švaříček. Střecha památky, ve které funguje muzeum, by podle něj mohla být na výměnu krytiny připravená do tří let.
Na Vysočině je podle informací Národního památkového ústav téměř 3000 nemovitých kulturních památek, z toho 16 národních kulturních památek. V kraji jsou také tři městské a tři vesnické památkové rezervace a 22 městských a pět vesnických památkových zón.