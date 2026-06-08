Na Pelhřimovsku chce do Senátu kandidovat Karolína Kubisková

Do Senátu v obvodu Pelhřimovsko spojeném s částí obcí v okrese Jindřichův Hradec chce kandidovat i Karolína Kubisková, předsedkyně strany Výzva2025. ČTK o tom dnes za stranu informoval Jaroslav Kubiska. První kolo senátních voleb se uskuteční společně s komunálními volbami 9. a 10. října.
Kubisková je za Přísahu Róberta Šlachty zastupitelkou v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku. Za Přísahu také na Vysočině kandidovala v roce 2021 ve sněmovních volbách a v roce 2024 do krajského zastupitelstva. Při loňských volbách do Poslanecké sněmovny byla jako jednička na kandidátce Výzvy2025 v Jihomoravském kraji. Mandát poslankyně ani krajské zastupitelky Kubisková nezískala.
Senátorem za Pelhřimovsko je Jaroslav Chalupský (Svobodní), který chce kandidovat i letos. Před šesti lety zvítězil ve druhém kole před Milanem Štěchem (SOCDEM). Letos bude jeho soupeřem i starosta Pelhřimova Ladislav Med (ODS) a starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár, kterého navrhl krajský sněm ANO.
Senátní volby, které budou znamenat obměnu 27 křesel senátorů, se letos na Vysočině uskuteční ještě na Žďársku.