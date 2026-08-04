Na Pelhřimovsku chce v senátních volbách kandidovat šest lidí

Na Pelhřimovsku chce o křeslo v Senátu v podzimních volbách usilovat šest kandidátů, stejně jako před šesti lety. Obhajovat funkci bude senátor Jaroslav Chalupský (Srdcem a Rozumem). Vyplývá to z informací, které dnes ČTK poskytl Miroslav Kubánek z pelhřimovské radnice. Termín pro podání přihlášek k registraci kandidátů pro senátní volby skončil dnes v 16:00. Pověřené úřady teď přijaté přihlášky přezkoumají.
Volební obvod číslo 15 Pelhřimov tvoří celý okres Pelhřimov a část jihočeského Jindřichohradecka. V roce 2020 tam Chalupský zvolený jako nezávislý za Svobodné vystřídal dlouholetého senátora Milana Štěcha, který se stal poprvé senátorem v roce 1996. Pro Chalupského hlasovalo ve druhém kole 52,43 procenta voličů. Volební účast byla ve druhém kole necelých 15 procent. V prvním kole voleb, které se konaly společně s krajskými volbami, přišlo hlasovat přes 36 procent voličů.
Širokou podporu stran získal pro svoji letošní kandidaturu starosta Pelhřimova Ladislav Med z ODS. Koalici nazvanou Za demokracii podporují vedle občanských demokratů TOP 09, KDU-ČSL, STAN, STO.
První kolo senátních voleb se bude konat společně s komunálními volbami 9. a 10. října. Případné druhé kolo je naplánované na 16. a 17. října.
Kandidáti do Senátu za obvod Pelhřimov v roce 2026 a 2020
Navrhující strana Kandidát 2026 Kandidát 2020
ANO Michal Kozár Vítězslav Jandák
ČSSD - Milan Štěch
KSČM Pavel Hodáč Pavel Hodáč
Za demokracii Ladislav Med -
SPD Lucie Pavlů Řádová Lubomír Pána
Srdcem a Rozumem Jaroslav Chalupský Jaroslav Chalupský
Výzva2025 Karolína Kubisková -
Změna 2020 - Stanislav Mrvka
Zdroj: zástupci politických stran, radnice a www.volby.cz