Na Pelhřimovsku úřad registroval do senátních voleb všech šest kandidátů

Na Pelhřimovsku už do senátních voleb úřad registroval všech šest kandidátů, kteří o to požádali. ČTK to dnes řekl Miroslav Kubánek z pelhřimovské radnice. Obhajovat funkci v tomto obvodě bude senátor Jaroslav Chalupský (Srdcem a Rozumem). Termín pro rozhodnutí o registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny pro volby do třetiny Senátu končí tento týden v pátek.
Volební obvod číslo 15 Pelhřimov tvoří celý okres Pelhřimov a část jihočeského Jindřichohradecka. V roce 2020 tam Chalupský zvolený jako nezávislý za Svobodné vystřídal dlouholetého senátora Milana Štěcha, který se stal poprvé senátorem v roce 1996. Pro Chalupského hlasovalo ve druhém kole 52,43 procenta voličů. Volební účast byla ve druhém kole necelých 15 procent. V prvním kole voleb, které se konaly společně s krajskými volbami, přišlo hlasovat přes 36 procent voličů.
O místo v Senátu se v tomto obvodu utkají mimo jiné také starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár z hnutí ANO a pelhřimovský starosta Ladislav Med z ODS. Jeho koalici nazvanou Za demokracii podporují vedle občanských demokratů TOP 09, KDU-ČSL, STAN, STO.
První kolo senátních voleb se bude konat společně s komunálními volbami 9. a 10. října. Případné druhé kolo je naplánované na 16. a 17. října.
Kandidáti do Senátu za obvod Pelhřimov v roce 2026 a 2020:
Navrhující strana Kandidát 2026 Kandidát 2020
ANO Michal Kozár Vítězslav Jandák
ČSSD - Milan Štěch
KSČM Pavel Hodáč Pavel Hodáč
Za demokracii Ladislav Med -
SPD Lucie Pavlů Řádová Lubomír Pána
Srdcem a Rozumem Jaroslav Chalupský Jaroslav Chalupský
Výzva2025 Karolína Kubisková -
Změna 2020 - Stanislav Mrvka
Zdroj: radnice a www.volby.cz