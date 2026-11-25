Význam pastvin přibližuje nová naučná stezka na Salátově kopci u Zašovic na Třebíčsku. Hospodářská zvířata tam lidé pásli několik staletí, na tradici navázali ochránci přírody. Pastvou pomáhají udržet pestré zastoupení motýlů a dalších živočichů a rostlin. V rozlehlých pastvinách osadili naučné tabule, na kopec s vyhlídkou do kraje dali panoramatické panely, přidali i odpočívadlo. O tamní obecní pozemky se starají členové organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) z Kněžic, kteří se věnují údržbě cenných území i jinde.
"Staráme se asi o 200 hektarů různých pozemků na pomezí jižní Moravy a Vysočiny," řekl ČTK Václav Křivan z ČSOP v Kněžicích. Uvedl, že jde o téměř 70 různých oblastí, přičemž ta u Zašovic patří mezi větší. Na spásání trávníků mají ochránci okolo 200 ovcí. Pasou také krávy a koně, ale ty jen v údolí u Radonína nedaleko Zašovic, kde má organizace základnu.
Na Salátově kopci je výjimečně zachovalá a krásná oblast historických pastvin, řekl Křivan při dnešním otevření stezky. Tráva tam roste na kamenitém podloží. Celkem jde o deset hektarů pozemků v několika blocích. Žije tam mnoho druhů motýlů a brouků, roste mateřídouška a jiné suchomilné rostliny. "V zimě je to například velice atraktivní území pro ptáky," uvedl Křivan. Lákají je keře hlohů a šípků s červenými plody.
Pastva na Salátově kopci skončila v roce 2007 a v posledním desetiletí už nebyla moc intenzivní. Území proto začalo zarůstat křovinami. Ovce se tam díky ochráncům přírody pravidelně pasou od roku 2010. Objevovat se tam pak znovu začala například rostlina hořeček český, uvádí jedna z informačních tabulí.
Křivan uvedl, že pastvinu chtěli stavbaři pro dočasné uložení přebytečné zeminy ze stavby silničního obchvatu Zašovic. "Díky tomu, že se o té lokalitě mnoho ví, se jim to podařilo rozmluvit," řekl.
Některé pastviny na obnovu ještě čekají. "Pak jsou tady místa, která jsou historickou připomínkou toho, jak se ty pastviny mění bez vlivu člověka," uvedl. Ukázal jedno takové, kde pastva skončila asi před 80 lety. Zarostlo křovinami a břízami a pomalu se proměňuje v les s buky, duby a javory.
Salátův kopec má nadmořskou výšku 661 metrů. Když je pěkně, je z něj vidět i 30 kilometrů vzdálený vrch Javořice. Naučná stezka je určená místním lidem, výletníkům i školám, které jezdí do blízkého ekocentra Chaloupky, uvedla Hana Cvachová z ČSOP Kněžice. Stezka vznikla s podporou programu NET4GAS Blíž přírodě.