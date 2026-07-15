Na Santiniho Dolním hřbitově dá farnost restaurovat středovou sochu anděla

Na barokním Dolním hřbitově ve Žďáru nad Sázavou, který je blízko někdejšího kláštera, dá farnost letos restaurovat vysokou středovou sochu Anděla Posledního soudu. Restaurátoři budou pracovat na místě, návštěvní hodiny hřbitova to neovlivní, uvedla technička stavebních investic žďárského děkanství Jitka Klementová na dotaz ČTK. Opravy hřbitova skončily vloni.
Od roku 2022 byly postupně opravované všechny čtyři oválné kaple hřbitova i ohradní zdi. Letos za to památkáři z telčského pracoviště navrhli žďárskou římskokatolickou farnost na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v kategorii Obnova památky.
Socha anděla byla podle památkového katalogu vytvořená okolo roku 1720, autorem byl zřejmě sochař Řehoř Thény. Samotná socha měří 235 centimetrů, umístěná je na základně a podstavci s celkovou výškou přes tři metry. Památka byla naposled restaurovaná v roce 2001. Nyní se bude kromě anděla opravovat sokl pod ním. Farnost za letošní práce, které zahrnují i nátěr šindelových střech, v součtu zaplatí 465.000 korun. Kraj na ně přispěje 185.000 korun a 125.000 korun přidá město.
Stavbou hřbitova pověřil opat Václav Vejmluva architekta Jana Blažeje Santiniho, když městu hrozila morová epidemie. Vysvěcen byl v roce 1709. Svému účelu začal sloužit později, protože město bylo nakonec před morem uchráněno. Původně měl hřbitov trojúhelníkový půdorys a tři kaple. Čtvrtá kaple byla přistavěná v roce 1755. Cisterciácký klášter byl později zrušený a začal sloužit jako šlechtické sídlo.
O prázdninách je Dolní hřbitov přístupný denně od 10:00 do 16:00.
Farnost bude letos s pomocí dotací také restaurovat dva portály na faře. Dokončí čtyřleté restaurování lavic v hlavní lodi baziliky Nanebevzetí Panny Marie na zámku, za což vydá 1,2 milionu korun. Přibližně milion korun bude stát restaurování různých prvků a udržovací práce na poutní Zelené hoře, která je památkou UNESCO. Také na tyto akce farnosti přispějí kraj a město.