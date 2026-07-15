Na sportovní tábor v Pelhřimově přijel světový golfista Webb Simpson

Letošního sportovního tábora pořádaného společností Křesťané Pelhřimov se v Pelhřimově účastní i přední světový golfista Webb Simpson. V České republice je poprvé. ČTK řekl, že přijel na doporučení svého duchovního mentora. Tábor nejen pro děti společnost pořádá od roku 2008, letos má 85 účastníků z Česka a téměř 40 z USA.
"Že je taková hvězda ochotná přijet, je pro nás čest," řekl k Simpsonově návštěvě zakladatel sboru Křesťané Pelhřimov Vladislav Donát. Ocenil golfistovu ochotu podílet se na práci s dětmi i skromné vystupování.
Golfista je otcem pěti dětí. Do Pelhřimova přijel s jednou z dcer. "Na chaos jsem zvyklí, je to trochu, jako bych byl doma. Ale je povzbuzující vidět, kolik dětí sem přišlo," řekl k účasti na sportovním táboře Simpson, který měl v úterý v Kácově golfovou exhibici. V Pelhřimově už se ale věnoval basketbalu.
Církevní společenství působí od roku 2007 ve Starém Pelhřimově, místní části Pelhřimova, kde provozuje i Malé muzeum bible. Vedle příměstského sportovního tábora, hudebního setkání, basketbalové akademie a seminářů pořádá pravidelně i tábor s výukou anglického jazyka. Podílejí se na něm stejně jako na tom sportovním členové partnerských církví z USA, řekl Donát.
"Celé je to samozřejmě postavené na křesťanské myšlence, ale nikomu nic nenutíme. Naše myšlenka je, že křesťanství je otázka každodenního vztahu s Ježíšem, není to náboženský systém povinností," dodal Donát. Na tábory se podle něj pravidelně hlásí děti i dospělí, kteří nejsou členy církevních společností. Tábor je určený pro lidi od šesti let. Horní věková hranice stanovená není. Týdenní pobyt tak už v minulosti absolvovali i čtyřiašedesátníci.
Čtyřicetiletý Simpson oslavil první vítězství na golfovém okruhu PGA v roce 2011. O rok později vyhrál na náročném hřišti v San Francisku golfové US Open. Vítězství na PGA Tour má zatím na kontě sedm.