Na Třebíčsku kraj dočasně omezil vstup do míst s rozkvétajícím koniklecem

Na Třebíčsku kraj dočasně omezil vstup do některých míst, kde začíná kvést koniklec velkokvětý. Je to silně ohrožený druh, který z krajiny postupně mizí. Na fialové květy se chodí dívat mnoho lidí, sešlapávání půdy těmto rostlinám ale škodí. V přírodní památce Kobylinec u Trnavy je dočasně oplocení a v dalších lokalitách jsou osazené informační tabule. Vyplývá to z krajského webu.
"Koniklece potřebují specifický, neudusaný substrát. Sešlapání půdy v okolí rostlin ničí jejich šanci na další růst a vysemenění. Do míst, kde dochází k největšímu sešlapu, jsme proto dočasně omezili vstup," uvedla krajská radní Andrea Peňáz (SPD, Trikolora a PRO), která má na starost i životní prostředí. Doplnila, že mladé rostliny koniklece jsou v trávě skoro neviditelné.
Kromě přírodní památky Kobylinec se opatření týká přírodních památek Špilberk a Ptáčovský kopeček. Lidé by neměli chodit mezi rozkvetlé koniklece a neměli by tam pouštět ani psy.
V chráněných územích s koniklecem velkokvětým platí kraj péči, která přispívá k rozmnožování těchto rostlin. Odborníci tam narušují drny, aby koniklece lépe vysemenily a na podzim pozemky kosí.
Lidé se teď na Vysočině vydávají do přírody také za rozkvetlými bledulemi. Hodně bledulí roste v národní přírodní rezervaci Ransko na Havlíčkobrodsku. Ochránci přírody tam o víkendech pořádají komentované vycházky. Návštěvníky zároveň na facebooku žádají, aby nescházeli z cesty. Vstup do rezervace mimo vyznačené trasy není povolený.