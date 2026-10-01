Na Třebíčsku si v sobotu připomenou olympioničku Elišku Misákovou

V Kojeticích na Třebíčsku v sobotu odhalí pamětní desku gymnastce Elišce Misákové, držitelce olympijské medaile získané v roce 1948 in memoriam. Olympionička se v obci narodila 12. října 1925 a žila v ní první dva roky svého života, než se rodina přestěhovala do Vyškova. Její příběh se nyní snaží zviditelnit spolek SEM TAM 2026. Do Kojetic pozval i zástupce Českého olympijského výboru a České obce sokolské. Pamětní desku odhalí na kojetické sokolovně, řekl ČTK předseda spolku Petr Pavlíček.
Osud mladé olympioničky mu podobně jako řadě dalších lidí byl dlouho neznámý. Přesto se asi před rokem a půl rozhodl ho blíž prozkoumat a v jejím rodišti připomenout, i když na kulaté, sté, výročí narození se to nepodařilo. "Naštěstí se nám to podařilo udělat 3. října, takže je to pořád ještě ten stý rok," poznamenal Pavlíček.
Na silný příběh členky Sokola a mimořádné sportovkyně by se podle něj nemělo zapomínat. "Ta holka bojovala o život a prohrála to. Ale holky to neprohrály a odvážely zlato," zdůraznil Pavlíček.
Na letních olympijských hrách v Londýně v roce 1948 vybojovalo zlatou medaili družstvo sportovních gymnastek, kterého byla Misáková členkou. Jenže již při cestě do dějiště her jí nebylo dobře a v Británii jí lékaři zjistili tehdy neléčitelnou dětskou obrnu. Zemřela v noci po skončení olympijské soutěže. Při slavnostním vyhlášení vítězů byla československá vlajka olemována černou stuhou, Misáková jako jediný sportovec v dějinách olympijských her dostala čestnou zlatou medaili in memoriam.
Eliška Misáková se narodila do rodiny zaměstnanec železnice. Podle starosty Kojetic Romana Valy je v matrice vedený její rodný dům s číslem popisným 67. "Neodpovídá to současnému číslování, protože tady v obci bylo přečíslování. Odpovídá to vlakovému nádraží," řekl ČTK Vala.
I když bude pamětní deska na sokolovně, která je v majetku TJ Sokol, obec dala zákoutí u ní upravit a osázet keři. "Snažili jsme se dát to do pořádku, aby to bylo důstojné místo," dodal Vala.
Slavnost, jejíž součástí bude i výstava, začne v Kojeticích ve 13:00. Zúčastnit se jí mají podle Pavlíčka také příbuzní Misákové nebo bývalá gymnastka Anita Vyzinová s manželem a trenérem gymnastiky Stanislavem Vyzinou. "Paní Vyzinová navíc byla velice dobrá kamarádka paní Věry (Růžičkové), která za Elišku, když zůstala v nemocnici, nastoupila tenkrát jako náhradnice. Takhle krásně se nám to všechno uzavřelo," dodal Pavlíček.
"Eliščino neštěstí změnilo můj sportovní osud. Byla jsem připravena po intenzivním tréninku dobře, hlavně jsem nechtěla nic pokazit. A současně jsem měla motivaci dokázat, že mi místo v sestavě patří," řekla ČTK Růžičková v roce 2018, když slavila devadesátiny.