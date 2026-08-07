Na Třebíčsku v noci hořela drůbežárna, zvířatům se nic nestalo

V chovu drůbeže v Kožichovicích na Třebíčsku v noci na dnešek hořelo. Podle Pavla Nožičky, jednatele společnosti Norunex, které drůbežárna patří, žádná zvířata neuhynula. Škodu hasiči odhadli na 300.000 korun, příčinu požáru zjišťují.
"Byla to škoda na náhradní budově," řekl Nožička. V areálu je podle něj nyní asi 200.000 kusů drůbeže.
Hasiči k požáru vyjeli asi 20 minut po půlnoci. Na místě byly ještě dnes ráno. "Jednalo se o požár střechy nad elektrorozvodnou u haly výkrmny slepičárny," upřesnila místo požáru mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.