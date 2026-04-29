Na Velkém Dářku na Žďársku budou od pátku do neděle jachtařské závody skautů

Na Žďársku budou od pátku do neděle jachtařské závody skautů s doprovodným programem. K dvousethektarovému rybníku Velké Dářko přijedou posádky ze skautských oddílů z Česka i Slovenska. Soutěžit budou v několika kategoriích. Účastníků 32. skautské regaty (SkaRe) bude okolo 450. ČTK to sdělila mluvčí organizace Barbora L. Trojak.
Posádky budou tvořit děti od sedmi do 11 let, starší skauti do 15 let a roveři do 18 let. "Nebude chybět ani kategorie dospělých, kategorie ostatních lodních tříd i atypických oplachtěných plavidel," uvedla Trojak. První rozjížďky začnou na Velkém Dářku v pátek 1. května v 9:00.
Závodit se bude zejména na pramici, na které vodácké skautské oddíly sjíždějí řeky. "Pramici 'pětsetpadesátku' lze však během chvíle svépomocí osadit stěžněm a plachtami, čímž se z ní stává sportovní plachetnice," uvedla mluvčí. Na SkaRe vypluje okolo 50 pramic s plachtami.
"Celkem využívají skautské oddíly asi 150 těchto lodí. V úpravě bez plachet jsou veřejnosti známé z podzimních vodáckých závodů Napříč Prahou - přes tři jezy," doplnila Trojak. V otevřené kategorii a doprovodném programu očekávají organizátoři i další plachetnice běžných tříd Českého svazu jachtingu.
Jachtařský závod vodních skautů se koná od roku 1994. Vzhledem k účasti oddílů z celé země je považovaný za skautské mistrovství ČR v jachtingu. Celkové pořadí se sestavuje z výsledků více rozjížděk. V závěru se jede závod o Modrou stuhu, kterého se mohou zúčastnit posádky starší 12 let na libovolné plachetnici. Na Velkém Dářku podle zveřejněného programu začne v neděli 3. května v 9:00.