Na Vysočině bouřka škodila hlavně na Ždársku, festival Hrošení musel pod stan.

Bouřka, která dnes zasáhla Vysočinu, škodila hlavně na Žďársku, hasiči odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Hudební festival Hrošení musel pod stan. V kraji měli hasiči okolo tří desítek výjezdů, přibližně polovinu z nich právě na Žďársku. V Polničce odčerpávali vodu v rodinném domě a v Novém Městě na Moravě upevňovali plech na střeše. Vyplývá to z údajů, které zveřejňují na webu.
Hudební festival Hrošení na Řece, který dnes začíná v kempu u rybníka Řeka poblíž Krucemburku na Havlíčkobrodsku, museli organizátoři přesunout pod zastřešení.
"Kvůli deštivé katastrofě, která nás bohužel potkala, jsme nucení páteční program přesunout z hlediště do velkého stanu, ovšem v omezeném množství kapel i omezené kvalitě zvuku," informovali pořadatelé na facebooku. Akce je zaměřená na folk, bluegrass, country a trampskou i irskou muziku, v sobotu mimo jiné zahraje Žalman a spol.
Prudký vítr a déšť poznamenaly také úvodní vystoupení dětí na mezinárodním festivalu současného tance a nového cirkusu KoresponDance, který dnes začíná ve Žďáru nad Sázavou. Z nádvoří zámku se museli účastníci rovněž přesunout pod stan. Pršet ale brzo přestalo a další vystoupení už bylo podle programu venku na trávě.
Výstraha meteorologů před silnými bouřkami s přívalovým deštěm platí pro Vysočinu od dnešních 13:00 do půlnoci.