Na Vysočině bude Hradozámecká noc i ve Větrném Jeníkově a na Orlíku

K Hradozámecké noci na Vysočině se v sobotu 22. srpna připojí vedle státních památek i zámky ve Větrném Jeníkově a Červené Řečici nebo Orlík u Humpolce. Mezi památky, které pozvou návštěvníky na tradiční akci uzavírající hlavní turistickou sezonu, bude patřit i kostel svatého Víta v zaniklé obci Zahrádka, uvedla mluvčí českobudějovického pracoviště Národního památkového ústavu spravujícího státní památky na Vysočině Markéta Slabová.
Svatovítský kostel na břehu nádrže Švihov nabídne dvě kostýmované prohlídky v 18:00 a 19:00. Pro děti budou připravené tvořivé dílny a stezka odvahy. O hudební doprovod se postará skupina Vratký štěstí.
Součástí programu na zámku Jaroměřice nad Rokytnou budou také komentované prohlídky, při nichž průvodci představí příběhy hraběcí rodiny Wrbnů i proměny aristokratického cestování na přelomu 19. a 20. století. K vidění bude i výstava z dochované korespondence. "Osobní dopisy hraběnky Elvíry z Wrbna přibližují každodenní podobu tehdejšího cestování, od dlouhých cest vlakem přes pobyty v italských přímořských letoviscích až po první zkušenosti s automobilem. Součástí expozice jsou také drobné památky a předměty spojené s cestami hraběcí rodiny," uvedla Slabová.
Zámek v Náměšti nad Oslavou zahrne do programu, který potrvá od 18:00 do 22:00, projekce filmu Raději zešílet v divočině, který získal hlavní cenu loňského filmového festivalu v Karlových Varech. Na promítání naváže beseda s jeho tvůrcem Alešem Palánem.
S cestováním autem v první polovině 20. století spojí Hradozámeckou noc i telčský zámek. Od 19:00 bude v zámecké konírně přednáška Miloše Hořejše z Národního technického muzea Zámek s vůní benzínu. Mezi 20:30 a 22:00 pak budou moci zájemci navštívit bez průvodců byt posledního majitele. S cestami rodiny Podstatzky-Lichtenstein bude 22. srpna spojená i hra pro děti, které ji budou moci absolvovat mezi 11:00 a 17:00.
Na hradě Orlík u Humpolce budou večerní divadelní prohlídky inspirované filmem a dějiny. Večerní komentované prohlídky nabídne také zámek Větrný Jeníkov, který s pravidelnými prohlídkami začal o loňských Vánocích. Jeho program o Hradozámecké noci pak uzavře promítání české komedie Aristokratka ve varu v letním kině. Areál zámku bude otevřený do 23:00. Noční prohlídku, která začne ve 20:45, připravuje také zámek Červená Řečice.
Státní hrady a zámky v kraji navštívilo letos do 30. července přes 79.000 lidí, podobně jako loni. Nejnavštěvovanější byly zámky v Telči a Jaroměřicích nad Rokytnou.