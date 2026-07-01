Na Vysočině budou mandát obhajovat jihlavský primátor i starostové menších měst

Na Vysočině chce svůj post obhajovat primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS) i starostové některých menších měst včetně Michala Šmardy (Lepší Nové Město), který zvažuje kandidaturu do Senátu. Starosta Nového Města na Moravě na Žďársku je bývalým členem a předsedou sociálních demokratů. ČTK řekl, že svoji kandidaturu do Senátu zváží do týdne. Před šesti lety skončil v senátních volbách druhý. Komunální volby a první kolo senátních voleb letos budou 9. a 10. října.
"Pokud budu kandidovat a kdokoli mě podpoří, budu mu za to vděčný. Velmi jsem si vážil toho, když mě v této věci oslovil pan hejtman (Martin) Netolický nebo pan hejtman (Martin) Kuba," řekl Šmarda. Dodal, že za žádnou ze současných parlamentních stran kandidovat nehodlá. V komunálních volbách bude znovu usilovat o hlasy voličů za místní uskupení Lepší Nové Město, které získalo podporu od hnutí My pardubického hejtmana Netolického.
Hnutí Naše Česko, které založil jihočeský hejtman Kuba, bude kandidovat v Jihlavě. Společně s nezávislými kandidáty utvoří kandidátní listinu Naše Česko a Jihlava srdcem. Jejím lídrem bude Vít Prchal. ODS se v Jihlavě pro komunální volby spojila s KDU-ČSL a TOP 09.
O primátorskou pozici bude v krajském městě usilovat také náměstek primátora za ANO Radek Popelka nebo bývalá primátorka Karolína Koubová (nestr.), která je lídryní Pirátů a Fóra Jihlavy kandidujících s podporou Zelených. Kandidátku v Jihlavě sestaví i SPD, v čele bude městský zastupitel Petr Paul, řekla ČTK místopředsedkyně hnutí na Vysočině Lucie Pavlů Řádová.
Hnutí STAN bude v Třebíči, Havlíčkově Brodě a Žďáru nad Sázavou kandidovat ve sdružení s nezávislými kandidáty. V Třebíči kandidátní listinu povede starosta Pavel Pacal, ve Žďáru nad Sázavou starosta Martin Mrkos a v Havlíčkově Brodě zastupitel Jan Schwarz.
V Jihlavě půjde STAN do voleb samostatně. Na jedničce kandidátky v krajském městě se teprve domlouvá, řekla tajemnice hnutí STAN na Vysočině Jana Kunstová. Jméno svého kandidáta zatím nezveřejnili ani Motoristé, kteří budou podle jejich krajského šéfa Libora Formana v Jihlavě také kandidovat. "Budeme sestavovat kandidátku v Jihlavě na magistrát, zbytek jsme zatím neřešili," odpověděl Forman na dotaz na účast Motoristů v komunálních a senátních volbách na Vysočině.
Volby do Senátu budou na Vysočině na Žďársku a v obvodu Pelhřimov, jehož součástí je i část Jindřichohradecka. Kandidaturu Michala Kozára za ANO, který je starostou Jindřichova Hradce, ČTK potvrdil šéf hnutí ANO na Vysočině a hejtman Vysočiny Martin Kukla. Za občanské demokraty v koalici se STAN bude na Pelhřimovsku kandidovat starosta Pelhřimova Ladislav Med (ODS), za SPD její krajská místopředsedkyně Pavlů Řádová a Karolína Kubisková, která je předsedkyní strany Výzva2025. Obhajovat senátorský mandát chce na Pelhřimovsku Jaroslav Chalupský (Svobodní).
Také na Žďársku bude znovu o voličské hlasy usilovat současný senátor Josef Klement z KDU-ČSL, kterému vyjádřilo podporu hnutí STAN. Soupeřem mu bude poslanec SPD Radek Koten nebo lékař Radek Černý z ODS.