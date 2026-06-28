Na Vysočině bylo dnes nejtepleji v Dukovanech, kde naměřili 38,1 stupně

Na Vysočině dnes padly teplotní rekordy na všech 14 meteorologických stanicích, které měří déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Dukovanech na Třebíčsku, kde zaznamenali 38,1 stupně Celsia. Šlo o nejvyšší hodnotu naměřenou na stanici. ČTK to řekla Jitka Kučerová z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V Dukovanech do dneška nejvíce naměřili 13. srpna 2003, kdy tam bylo 37,4 stupně Celsia. V Havlíčkově Brodě dnes vyrovnali historické maximum, a to 37,3 stupně Celsia. Stejnou hodnotu tam naměřili 20. srpna 2012. V Sedleci na Třebíčsku dnes bylo 36,9 stupně Celsia, což znamenalo o půl stupně překonání absolutního rekordu z 13. srpna 2003.
Dneškem vyvrcholilo v Česku tropické období z posledního týdne. Podruhé za dva dny stanice v Doksanech na Litoměřicku naměřila nové absolutní teplotní maximum pro Česko. Dnes vzrostlo na 41,9 stupně, proti sobotě je tak rekord o jeden stupeň vyšší. Současně to bylo poprvé v historii, co ČHMÚ zaznamenal ve své oficiální síti stanic jedenačtyřicetistupňovou teplotu. Tu dnes naměřila i Tuhaň na Mělnicku.
Extrémní teplo panuje v těchto dnech ale i v dalších evropských státech a v mnoha z nich padaly o víkendu teplotní rekordy, vedle Česka v Německu, Švýcarsku, Dánsku, v Polsku nebo na Slovensku. Třeba Německo dnes zaznamenalo nový rekord potřetí za tři dny. Na měřicí stanici Neissemünde u polské hranice naměřili meteorologové podle předběžných údajů 41,7 stupně Celsia.