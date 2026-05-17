Na Vysočině chtějí své mandát obhajovat senátoři za lidovce i Svobodné

Současný senátor za Žďársko Josef Klement z KDU-ČSL bude kandidovat do Senátu i letos na podzim. Kromě lidovců ho podpoří i jiné strany. Mandát v horní parlamentní komoře bude obhajovat také senátor za Pelhřimovsko Jaroslav Chalupský (Svobodní). ČTK to řekli zástupci stran. Žďársko a Pelhřimovsko jsou jediné dva senátní obvody, ve kterých se bude letos na Vysočině volit. První kolo voleb bude 9. a 10. října.
Na Pelhřimovsku lidovci vlastního kandidáta mít nebudou. Svoji podporu dají kandidátovi ODS, kterým je starosta Pelhřimova Ladislav Med. "Zatím je to stanovisko okresu, ale předpokládám, že nám to stanovisko potvrdí i centrála," řekl krajský předseda KDU-ČSL Jan Brožek. Kandidáta občanských demokratů podpoří i TOP 09. "Zřejmě budu kandidovat v koalici, ale přesně dohodnuté to ještě není," řekl ČTK Med.
Ani hnutí STAN neuvažuje, že do senátních voleb nasadí vlastního zástupce. "Na Žďársku podporujeme Josefa Klementa, o podpoře kandidáta na Pelhřimovsku teprve jednáme," řekla ČTK krajská tajemnice hnutí Jana Kunstová.
Na Žďársku bude Klementovým soupeřem za občanské demokraty Radek Černý. Podpořit se ho rozhodli Piráti, uvedl jejich krajský předseda Jakub Stočes.
Hnutí ANO jména kandidátů zatím neoznámilo. Podle Martina Kukly, který je šéfem ANO na Vysočině, o nich bude hnutí rozhodovat do konce května.
Senátorem za Žďársko se stal Klement před šesti lety, když ve druhém kole porazil Michala Šmardu (SOCDEM). Chalupský tehdy ve volebním obvodu Pelhřimov zvítězil před Milanem Štěchem (SOCDEM).
Frakce bývalé vládní koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN bude v letošních senátních volbách obhajovat 23 z 27 křesel. O znovuobsazení dvou křesel bude usilovat klub SEN a Piráti, o zbývající klub ANO.