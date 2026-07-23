Na Vysočině dál platí zákaz koupání v přehradě Trnávka a rybníku Kachlička

Na Vysočině dnes hygienici prodloužili zákaz koupání v přehradě Trnávka na Pelhřimovsku, který vydali před týdnem. Ve vodě této téměř stohektarové nádrže se sice snížilo množství sinic, ale jsou v ní toxiny, které sinice produkují. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí už od června. Vyplývá to z aktuálních údajů krajské hygienické stanice.
V tomto týdnu kontrolovali hygienici jen ta přírodní koupaliště, která měla při předchozím odběru vzorků nejhorší výsledky. Kromě výše zmíněných i dvacetihektarový Domanínský rybník poblíž Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku. Voda v něm má stále zhoršenou jakost kvůli většímu množství sinic a chlorofylu, uškodit může zejména lidem s oslabenou imunitou.
Minulý týden měly čistou vodu na Jihlavsku rybníky Velký a malý Pařezitý a koupací biotop v Třešti a na Pelhřimovsku zatopený lom v Horní Cerekvi a rybník Pařezáč. Na Třebíčsku to byla Dalešická přehrada a na Žďársku rybníky Koupaliště v Novém Městě na Moravě a Velké Dářko i biotop v Šiklově Mlýně.
Jen mírně nižší kvalitu měla voda v nádržích Břevnická, Sedlice a Pilská a v rybníku Medlov.