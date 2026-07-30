Na Vysočině dál platí zákaz koupání v Trnávce i rybníku Kachlička

Na Vysočině dnes hygienici prodloužili zákaz koupání v přehradě Trnávka na Pelhřimovsku, který vydali před dvěma týdny. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí už od června. Množství sinic zhoršilo v posledních dnech i vodu v Domanínském rybníku, kde se voda ke koupání nedoporučuje. Vyplývá to z aktuálních údajů krajské hygienické stanice a informací mluvčí krajských hygieniků Jany Böhmové.
Asi ve dvacetihektarovém Domanínském rybníku na řece Bystřici představuje množství sinic zdravotní riziko. Koupání či provozování vodních sportů hygienici nedoporučují zejména dětem, těhotným a lidem s alergiemi a oslabenou imunitou. Teplota vody je v rybníku necelých 21 stupňů Celsia a průhledná je do 80 centimetrů.
Více sinic se objevilo také ve vodní nádrži Sedlice a v Břevnické nádrži, kde je po koupání vhodné se osprchovat. V ostatních sledovaných lokalitách je voda ke koupání kvalitní.
Na Jihlavsku to platí pro rybníky Velký a Malý Pařezitý a koupací biotop v Třešti a na Pelhřimovsku pro zatopený lom v Horní Cerekvi. Na Třebíčsku pro Dalešickou přehradu a na Žďársku pro Velké Dářko. Medlov, Pilská nádrž i novoměstské koupaliště měly při poslední kontrole vodu mírně zakalenou. Zhoršenou jakost kvůli biologickému znečištění má i koupací biotop v Jemnici.