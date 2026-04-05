Na Vysočině dnes byla překonána teplotní maxima na třech stanicích Třebíčska

Na Vysočině byla překonána teplotní maxima pro dnešek na třech meteorologických stanicích v okrese Třebíč. Na všech padly deset let staré rekordy. Nejtepleji bylo v Moravských Budějovicích, kde naměřili 24 stupňů Celsia. ČTK to sdělil Peter Hruška z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V Moravských Budějovicích byla nejvyšší teplota pro dnešní den z roku 2016 překonána o 1,2 stupně Celsia. V Dukovanech dnes bylo 23,6 stupně Celsia, o 1,5 stupně víc než před deseti lety. Stanice Sedlec nyní zaznamenala 22,4 stupně Celsia, dosavadní teplotní rekord z roku 2016 tam byl 21,2 stupně.
V noci mohou být v Kraji Vysočina dešťové přeháňky. V pondělí bude oblačno až polojasno a bude chladněji než dnes. Nejvyšší denní teploty budou mezi 11 až 14 stupni Celsia.