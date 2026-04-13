Na Vysočině dnes hasiči zasahovali u několika lesních požárů na Jihlavsku

Na Jihlavsku hasiči likvidují lesní požár u Nové Vsi blízko Batelova, už se jim ho podařilo lokalizovat. Při hašení tam využili i vrtulník. Odpoledne hasili také les u Zbilid. Dopoledne začala hořet tráva a mladý les na třech hektarech u Brzkova, i tam je už požár uhašený. Uvedla to mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Na všech třech místech byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných.
U Batelova začalo hořet před polednem, šlo o čtyři hektary lesa. Požár byl lokalizovaný před 15:00. U Zbilid byl požár přibližně na dvou hektarech lesa oznámený před 14:00, lokalizovaný byl za několik desítek minut. O jeho uhašení informovala mluvčí hasičů před 16:00.
Požár u Brzkova byl na linku tísňového volání oznámený před 10:30. Lokalizovat se ho podařilo okolo poledne a uhasit tři hodiny po poledni.
Tráva hořela odpoledne u Třeště na Jihlavsku. Na Vysočině je dnes větrno. Na několika místech dnes hasiči také odstraňovali popadané stromy.