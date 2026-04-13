Na Vysočině dnes hasiči zasahovali u několika lesních požárů na Jihlavsku

Na Jihlavsku dnes hasiči likvidovali tři větší lesní požáry. U Nové Vsi blízko Batelova při hašení využili i vrtulník. Odpoledne hasili také les u Zbilid a dopoledne trávu a mladý les na třech hektarech u Brzkova. Uvedla to mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Na všech třech místech byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Příčiny těchto požárů ještě hasiči zjišťují. Škoda na majetku byla zatím předběžně určená jen u Zbilid, a to na 100.000 korun.
U Batelova začalo hořet před polednem, šlo o čtyři hektary lesa. Požár byl lokalizovaný po třech hodinách a uhašený okolo 18:00. U Zbilid byl požár přibližně na dvou hektarech lesa oznámený před 14:00, hašení trvalo dvě hodiny.
Požár u Brzkova byl na linku tísňového volání oznámený před 10:30. Lokalizovat se ho podařilo okolo poledne a uhasit tři hodiny po poledni.
Tráva hořela odpoledne u Třeště na Jihlavsku. Na Vysočině je dnes větrno. Na několika místech dnes hasiči také odstraňovali popadané stromy.