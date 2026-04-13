Na Vysočině dnes hasiči zasahují u několika lesních požárů na Jihlavsku

Na Jihlavsku hasiči likvidují lesní požáry u Nové Vsi blízko Batelova a u Zbilid, na obou pozemcích se jim už podařilo požáry lokalizovat. U Batelova využili při hašení i vrtulník. Dopoledne začala hořet také tráva a mladý les na třech hektarech u Brzkova, tam je požár nyní uhašený. Uvedla to mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Na všech třech místech byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných.
U Batelova začalo hořet před polednem, šlo o čtyři hektary lesa. Požár byl lokalizovaný před 15:00. U Zbilid byl požár přibližně dvou hektarů lesa oznámený před 14:00, lokalizovaný byl za několik desítek minut.
Požár u Brzkova byl na linku tísňového volání oznámen před 10:30. Lokalizovat se ho podařilo okolo poledne, o uhašení informovala mluvčí hasičů tři hodiny po poledni.