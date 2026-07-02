Na Vysočině dnes hygienici vydali zákaz koupání v nádrži Sedlice na Pelhřimovsku

Hygienici na Vysočině dnes vydali zákaz koupání v Sedlici na Pelhřimovsku. V této nádrži s 38 hektary plochy je hodně sinic a chlorofylu. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí už od půlky června. Zhoršenou jakost vody mají Pilská nádrž a Domanínský rybník na Žďársku a Břevnická nádrž u Chotěboře. Po koupání by se tam měli lidé osprchovat. Vyplývá to z aktuálních údajů krajské hygienické stanice.
Hygienici v tomto týdnu kontrolovali přírodní koupaliště na 18 místech Vysočiny. Čistou vodu z nich mělo osm: rybníky Velký a Malý Pařezitý, zatopený lom v Horní Cerekvi, Dalešická přehrada, koupaliště v Rouchovanech a koupací biotopy v Třešti, Jemnici a v Šiklově Mlýně. Vodu měly tyto nádrže po víkendových vedrech většinou vyhřátou na 27 až 28 stupňů Celsia. Přibližně o tři stupně chladnější byla pouze v Dalešické přehradě a v zatopeném lomu.
Jen mírně nižší kvalitu vody mají přehrada Trnávka a rybníky Koupaliště v Novém Městě na Moravě, Medlov a Velké Dářko.
Rekreační rybníky Ředkovec na Havlíčkobrodsku a Sykovec na Žďársku jsou letos v létě vypuštěné.