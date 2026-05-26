Na Vysočině dnes teploty překonaly rekordy ve stanicích Sedlec a Vatín

Na Vysočině teploty překonaly rekordy platné pro dnešek na stanicích Sedlec na Třebíčsku a Vatín na Žďársku, v obou případech to bylo jen o desetiny stupně Celsia. Nejvyšší teplotu naměřila stanice Třebíč, kde bylo 29,5 stupně Celsia. ČTK to sdělil Petr Münster z brněnského pracoviště pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Stanice Sedlec zaznamenala 27,6 stupně Celsia, o dvě desetiny víc než stejný den v roce 2003. Ve Vatíně dnes bylo 26,7 stupně Celsia. Rekord starý 19 let tam to překonalo o tři desetiny stupně.
V pondělí na Vysočině teploty rekordní nebyly. Nejtepleji bylo opět v Třebíči, kde meteorologové naměřili 28 stupňů Celsia.
Ve středu bude na Vysočině zpočátku jasno až polojasno, odpoledne bude přechodně oblačno, ale zaprší jen výjimečně na jihu kraje. Nejvyšší teploty budou 26 až 29 stupňů Celsia, na Třebíčsku může být místy až 30 stupňů, uvedl ČHMÚ.