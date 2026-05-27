Na Vysočině dnešní teploty překonaly dosavadní rekordy na pěti stanicích

Na Vysočině dnes teploty převýšily dosavadní rekordy pro tento den na pěti stanicích, které jsou na Třebíčsku, Pelhřimovsku a na Jihlavsku. V Novém Rychnově bylo o devět desetin stupně Celsia překonané dosavadní maximum z roku 1958. Nejtepleji bylo v Třebíči, kde stanice zaznamenala 29,9 stupně Celsia. ČTK to sdělila Barbora Kučerová z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V Dukovanech dnes bylo 28,6 stupně Celsia, o dvě desetiny víc než v doposud rekordním roce 2005. Ve stanici Sedlec, která je také na Třebíčsku, bylo dosavadní maximum z roku 2000 překonané o šest desetin stupně Celsia. Dnes tam bylo 27,8 stupně Celsia, stejně jako v Novém Rychnově na Pelhřimovsku. V Košeticích na Pelhřimovsku meteorologové zaznamenali 27,1 stupně. V Hubenově na Jihlavsku ukázal teploměr 26,5 stupně Celsia.
V úterý padly teplotní rekordy na Vysočině ve stanicích Sedlec na Třebíčsku a Vatín na Žďársku, v obou případech to bylo jen o desetiny stupně Celsia. Nejvyšší teplotu naměřila rovněž stanice Třebíč, kde bylo 29,5 stupně Celsia.
V Česku dnes padaly teplotní rekordy pátým dnem, zaznamenalo je 31 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Vysoko teploty stoupaly zejména na jihu ČR. Nejtepleji bylo v jihomoravské Strážnici, kde naměřili 31,9 stupně Celsia.
Ve čtvrtek už by mělo být o něco chladněji. Nejvyšší denní teploty by na Vysočině měly být mezi 19 až 22 stupni Celsia. Pršet podle předpovědi meteorologů nebude.