Na Vysočině hasiči likvidují lesní požáry u Brzkova a Batelova na Jihlavsku

Na Jihlavsku dnes likvidují hasiči lesní požáry u Brzkova a u Nové Vsi blízko Batelova. U Brzkova požár dopoledne zasáhl přibližně tři hektary trávy a mladého lesa, u Nové Vsi začalo hořet před polednem, šlo o čtyři hektary lesa. Na obou místech byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Vyplývá to z údajů mluvčí krajských hasičů Petry Musilové.
Požár u Brzkova byl na linku tísňového volání oznámen před 10:30. Lokalizovat se ho podařilo okolo poledne.
V kraji je dnes větrno. Na několika místech dnes také hasiči odstraňovali popadané stromy. Informovali o tom na webu.