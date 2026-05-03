Na Vysočině hasiči v sobotu likvidovali na více místech požáry lesa i trávy

Na Vysočině hasiči od soboty likvidovali 11 požárů v přírodě. Nejvíc jich vyjelo hasit lesní porost u Šašovic na Třebíčsku, kde jim pomáhal i vrtulník. Vyhlášený tam byl druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Větší počet jednotek hasičů zasahoval také u požárů lesů u Lipice a u Čejkova na Pelhřimovsku. Při požáru trávy v Nové Cerekvi se jeden člověk zranil. Vyplývá to ze zveřejněného přehledu zásahů jednotek v kraji a z informací mluvčí krajských hasičů Petry Musilové.
Požár lesních pozemků u Šašovic blízko Želetavy byl v sobotu ohlášený ve 14:30, zasahovalo tam 14 jednotek hasičů. Lokalizovat požár se jim podařilo přibližně za tři hodiny. Možnou příčinu ani výši škody hasiči zatím neuvedli.
Požárů lesů a lesních pozemků bylo v kraji pět. Na dalších místech likvidovali hasiči požáry trávy nebo dohašovali požářiště.
Vysočina patří mezi větší část území v Česku, na kterém kvůli suchu Český hydrometeorologický ústav varuje před nebezpečím požárů. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem nebo používat přenosné vařiče. Výstraha platí od soboty do pondělí.