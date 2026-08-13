Na Vysočině hygienici prodloužili zákaz koupání v Trnávce, Sedlici a Kachličce

Na Vysočině dál platí zákaz koupání v přehradách Trnávka a Sedlice na Pelhřimovsku a v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Nevhodná ke koupání je kvůli sinicím a chlorofylu Břevnická přehrada u Chotěboře, její voda by mohla způsobit zdravotní problémy dětem a lidem s oslabeným imunitním systémem. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu krajské hygienické stanice.
V rybníku Kachlička se nedá koupat celou letošní letní sezonu, v Trnávce s rozlohou 98 hektarů platí zákaz od poloviny července a v Sedlici s 38 hektary od minulého týdne.
Zhoršenou jakost vody má Domanínský rybník na Žďársku, i tam by měli být opatrní především lidé s oslabeným zdravím.
Naopak čistou vodu mají stále na Jihlavsku rybníky Velký a Malý Pařezitý a třešťský biotop Malvíny. Na Žďársku to je dvousethektarové Velké Dářko a biotop v Šiklově Mlýně a na Pelhřimovsku zatopený lom v Horní Cerekvi. Voda v těchto přírodních koupalištích je tento týden většinou vyhřátá na víc než 23 stupňů Celsia.
Mírně nižší kvalitu vody mají Dalešická přehrada na Třebíčsku a na Žďársku novoměstské Koupaliště, Pilská nádrž a rybník Medlov.