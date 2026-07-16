Na Vysočině hygienici zakázali koupání v přehradě Trnávka na Pelhřimovsku

Na Vysočině dnes hygienici vydali zákaz koupání v téměř stohektarové nádrži Trnávka na Pelhřimovsku. Důvodem je velké množství sinic. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz koupání platí od června. Naopak zrušený dnes byl u přehrady Sedlice na Pelhřimovsku. Vyplývá to z aktuálních údajů krajské hygienické stanice.
"Za poslední dva týdny došlo ve vodní nádrži Trnávka k masivnímu namnožení sinic. Ty tvoří při hladině silné květy velkého rozsahu. Na břehu může být naplaveno množství zeleného kašovitého materiálu," uvedla Kristýna Štěpánová z oddělení hygieny obecné a komunální.
Na Žďársku má dál kvůli zvýšenému množství sinic a chlorofylu zhoršenou jakost vody Domanínský rybník. Koupat by se v něm podle hygieniků neměli zejména těhotné ženy, děti, alergici a osoby s oslabenou imunitou.
Voda v přehradě Sedlice je vhodná ke koupání, kvůli výskytu řas by se ale pak lidé měli osprchovat. Čistou vodu na Pelhřimovsku nabízejí zatopený lom v Horní Cerekvi a rybník Pařezáč u Humpolce.
V některých přírodních koupalištích se v minulých dnech voda zlepšila. Množství sinic se snížilo v Břevnické nádrži u Chotěboře, kde už je koupání možné bez omezení.
Na Jihlavsku mají tradičně čistou vodu rybníky Velký a Malý Pařezitý i koupací biotop Malvíny v Třešti. Dobrou kvalitu vody má také Dalešická přehrada na Třebíčsku.
Na Žďársku nabízejí čistou vodu biotop v Šiklově Mlýně, koupaliště v Novém Městě na Moravě a rybník Velké Dářko. V novoměstském koupališti i v Dářku se voda zlepšila, stejně jako ve žďárské Pilské nádrži, která je přes mírný zákal rovněž vhodná ke koupání. Množství sinic ve vodě Pilské nádrže je nízké, uvedli hygienici. Přes mírný zákal je vhodný ke koupání i rybník Medlov.