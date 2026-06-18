Na Vysočině je vydaný zákaz koupání v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku

Na Vysočině dnes hygienici vydali zákaz koupání v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, voda s velkým množstvím sinic a chlorofylu je nebezpečná pro lidské zdraví. Nevhodný ke koupání je Domanínský rybník na Žďársku. Ze sledovaných přírodních koupališť na Vysočině mají nižší kvalitu vody před letní sezonou nádrže Sedlice a Dalešice. Po koupání by se tam lidé měli osprchovat, uvedla dnes krajská hygienická stanice na webu. Rybníky Sykovec na Žďársku a Ředkovec na Havlíčkobrodsku jsou vypuštěné.
U osmihektarového rybníka Kachlička v chatové oblasti blízko obce Skála platil zákaz koupání také téměř celou loňskou sezonu. Rybník Domanínský s rozlohou okolo 20 hektarů, který je poblíž Bystřice nad Pernštejnem, měl minulé léto celkem dobrou vodu.
Hygienici na Vysočině kontrolovali vodu v přírodních koupalištích letos poprvé. Dnes zveřejnili výsledky u 14 vodních ploch, čistou vodu mělo deset. Voda v nich měla zkraje tohoto týdne teplotu nejčastěji mezi 17 až 18 stupni Celsia. Nejvyhřátější byl koupací biotop v Jemnici na Třebíčsku, kde měla voda skoro 20 stupňů. Koupací sezona v tomto biotopu s čistou vodou podle webu začne 26. června. Nejchladnější byl dvousethektarový rybník Velké Dářko na Žďársku, v němž měla voda teplotu jen 15,4 stupně Celsia.
Na Havlíčkobrodsku je vhodná ke koupání Břevnická nádrž, na Jihlavsku rybníky Velký Pařezitý a Malý Pařezitý. Na Pelhřimovsku nabízí čistou vodu lom v Horní Cerekvi a přehrada Trnávka v místě Petračka. Na pláži u Červené Řečice je v Trnávce znečištění biologického původu, jako jsou zbytky větví a posekaná tráva. Na Žďársku mají dobrou kvalitu vody novoměstské Koupaliště, rybníky Medlov, Velké Dářko i Pilská nádrž ve Žďáru nad Sázavou, která měla vloni ve stejné době vodu nevhodnou ke koupání.