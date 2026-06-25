Na Vysočině je zákaz koupání v Kachličce, hodně sinic je např. i v Sedlici

Na Vysočině dál platí zákaz koupání v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, který vydali hygienici před týdnem při letošní první kontrole rekreačních vodních ploch. Nevhodné ke koupání jsou kvůli velkému množství sinic nádrž Sedlice na Pelhřimovsku a Domanínský rybník na Žďársku. Koupání a provozování vodních sportů se tam nedoporučuje zejména dětem, těhotným ženám, alergikům a lidem s oslabeným imunitním systémem, uvedla dnes mluvčí krajské hygienické stanice Jana Böhmová.
Sinice způsobují alergické reakce, jako jsou rýma, zarudnutí očí, vyrážka. Navíc mohou produkovat jedovaté látky. Podle množství, které se dostane do těla, mohou vyvolávat střevní a žaludeční problémy, bolest hlavy či způsobit i vážnější poškození jater, uvedli hygienici.
Kontrola kvality vody se v těchto dnech týkala jen vodních ploch, které měly před týdnem nejhorší výsledky. Čistou vodu mělo před týdnem podle webu krajské hygienické stanice deset přírodních koupališť ze 14 kontrolovaných.
Na Havlíčkobrodsku byla vhodná ke koupání Břevnická nádrž, na Jihlavsku rybníky Velký Pařezitý a Malý Pařezitý, na Pelhřimovsku lom v Horní Cerekvi a přehrada Trnávka v místě Petračka. Na Žďársku měly před týdnem dobrou kvalitu vody novoměstské Koupaliště, rybníky Medlov, Velké Dářko a Pilská nádrž ve Žďáru nad Sázavou a na Třebíčsku koupací biotop v Jemnici.
Rybníky Sykovec a Ředkovec jsou letos vypuštěné.
V nynějších vedrech doporučují hygienici lidem volit lehké, světlé a prodyšné oblečení a chránit se před přímým sluncem. Důležité je zvýšit příjem tekutin alespoň na dva až tři litry denně.