Na Vysočině letos hygienici při kontrole 122 dětských táborů zjistili osm závad

Hygienici na Vysočině letos zatím zkontrolovali 122 letních dětských táborů. Zjistili osm závad, za které dali provozovatelům pokuty. Účastníci pěti táborů měli zdravotní potíže, které obvykle trvaly jeden až dva dny. V součtu postihly přes 100 dětí a vedoucích. Vyplývá to z dnešní zprávy Krajské hygienické stanice kraje Vysočina.
"Jednalo se o zvracení, průjem, nevolnost, v několika případech zvýšenou teplotu," popsala zdravotní problémy ředitelka odboru protiepidemického krajské hygienické stanice Hana Pavlasová. Rozšíření infekčního onemocnění hlásí zdravotník nebo vedoucí tábora hygienické stanici. "Po ohlášení obratem zahajujeme epidemiologické šetření a nařizujeme protiepidemická opatření," uvedla Pavlasová.
Hygienici na místě zjišťují možný zdroj nákazy, odebírají vzorky pitné vody, případně potravin. Nařizují také například plošnou dezinfekci, úklid a vyprání ložního prádla. Bývají to rychle se šířící virové nákazy. Proto je podle hygieniků důležité to, aby děti odjížděly na tábory opravdu zdravé.
Mezi zjištěné nedostatky na dětských táborech patřily například nedostatečný úklid, pozdní ohlášení tábora nebo to, že horní lůžka patrových postelí nebyla vybavená nepropustnou podložkou pod matrací. "Udělili jsme osm sankcí v souhrnné výši 12.000 korun," uvedla Kamila Hodačová, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice.
Do poloviny tohoto týdne bylo v Kraji Vysočina nahlášených 275 zotavovacích akcí pro děti se 367 běhy. Přihlásilo se přes 24.600 účastníků. Jiných podobných akcí evidují hygienici 41 s 55 běhy a 1190 dětmi.