Na Vysočině má čistou vodu šest přírodních koupališť, zákaz koupání je ve třech

Na Vysočině má koncem letních prázdnin čistou vodu šest přírodních koupališť z 15, která v tomto týdnu kontrolovali hygienici. Další tři vodní plochy využívané k rekreaci mají ve vodě jen mírné znečištění. Naopak zákaz koupání dnes krajská hygienická stanice kvůli velkému množství sinic znovu prodloužila pro přehrady Sedlice a Trnávka na Pelhřimovsku a rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku.
V rybníku Kachlička se nedá koupat celou letošní letní sezonu, v Trnávce s rozlohou 98 hektarů platí zákaz od poloviny července a v Sedlici s 38 hektary od 6. srpna.
Nevhodné ke koupání jsou Břevnická nádrž u Chotěboře a rybník Medlov na Žďársku. Zhoršenou jakost vody zaznamenali hygienici letos poprvé kvůli zvýšenému množství sinic u dvousethektarového rybníka Velké Dářko na Žďársku.
Naopak čistou vodu stále nabízejí rybníky Velký a Malý Pařezitý na Jihlavsku, třešťský biotop Malvíny, zatopený lom v Horní Cerekvi, Dalešická přehrada a biotop v Šiklově Mlýně. Vyhřáté v tomto týdnu byly přibližně na 20 stupňů Celsia.
Jen mírně sníženou čistotu vody mají rybníky Domanínský u Bystřice nad Pernštejnem, novoměstské Koupaliště a žďárská nádrž Pilská.