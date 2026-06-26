Na Vysočině má nové teplotní rekordy šest stanic, v Třebíči bylo 36,2 stupně

Na Vysočině zaznamenalo nové rekordní teploty pro dnešek šest stanic na Třebíčsku a Žďársku. Na většině byly překonané dosavadní nejvyšší teploty z roku 2025. Nejtepleji bylo v Třebíči, kde meteorologové naměřili 36,2 stupně Celsia. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytla Barbora Kučerová z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V Dukovanech dnes bylo 35,6 stupně Celsia, dosavadní tři roky starý teplotní rekord byl překonaný o 1,1 stupně Celsia. V Moravských Budějovicích naměřili 34,6 stupně a jen o desetinu méně ve Velkém Meziříčí. Nad 34 stupňů se teplota dostala rovněž ve stanici Sedlec, a to o dvě desetiny stupně. Nová teplotní maxima mají také Bystřice nad Pernštejnem a Vatín, kde bylo odpoledne přes 32 stupňů Celsia.
Vedra budou pokračovat o víkendu. Vysočina patří mezi regiony, pro které je vydaná výstraha ČHMÚ před vysokými i velmi vysokými teplotami. V sobotu by nejvyšší odpolední teploty v kraji mohly být mezi 34 až 37 stupni Celsia, v neděli by se mohly dostat až na 38 stupňů. O něco chladněji by podle předpovědi mělo být v pondělí, kdy meteorologové očekávají i přeháňky a bouřky.