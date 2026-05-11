Na Vysočině měli zatím hasiči kvůli bouřkám nejvíc práce na Žďársku a Jihlavsku

Na Vysočině měli hasiči dnes odpoledne kvůli počasí s bouřkami skoro dvě desítky výjezdů. Nejvíc práce měli na Žďársku a na Jihlavsku. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a čerpali vodu ze zatopených objektů, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová k zásahům od 17:00. Ve Věchovně u Bystřice nad Pernštejnem padaly i kroupy, na silnici jich byla vrstva. Jestli způsobily škody, se zatím nedá odhadnout kvůli silnému dešti, řekl ČTK starosta Josef Pokorný (nestraník) po 18:00.
Vysočina patří mezi regiony, pro které platí od dnešních 13:00 výstraha meteorologů před silnými bouřkami. Nejsilnější bouřky očekávali v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19:00. Na Vysočině by v bouřkách mohlo napadnout lokálně kolem 20 milimetrů vody, výjimečně až 40 milimetrů. Ve druhé polovině noci a k ránu by měly srážky ubývat.