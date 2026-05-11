Na Vysočině měli zatím hasiči kvůli bouřkám nejvíc práce na Žďársku a Jihlavsku

Na Vysočině měli hasiči od dnešního odpoledne kvůli počasí s bouřkami čtyři desítky výjezdů. Nejvíc událostí měli hlášených na Žďársku, druhý nejvyšší počet na Jihlavsku. Čerpali vodu ze sklepů a jiných prostor, pročišťovali kanalizace, někde odstraňovali bláto z vozovek. Vyplývá to z webu hasičů. Ve Věchovně u Bystřice nad Pernštejnem padaly i kroupy, na silnici jich byla vrstva. ČTK to potvrdil starosta Josef Pokorný (nestraník).
Na Vysočině zaznamenal Český hydrometeorologický ústav lokálně oblasti, kde spadlo i 40 až 50 milimetrů srážek, na facebooku uvedl, že to bylo v Novém Městě na Moravě a v okolí.
Hasiči zasahovali v Novém Městě na Moravě u deseti událostí, například odstraňovali nános větví pod mostem v Nečasově ulici, hlídali vodní tok, pročišťovali ucpané kanalizace a odčerpávali vodu ze zatopených prostor.
Vysočina patří mezi regiony, pro které platí od dnešních 13:00 výstraha meteorologů před silnými bouřkami. Nejsilnější bouřky očekávali v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19:00. Na Vysočině by v bouřkách mohlo napadnout lokálně kolem 20 milimetrů vody, výjimečně až 40 milimetrů. Ve druhé polovině noci a k ránu by měly srážky ubývat.