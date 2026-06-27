Na Vysočině naměřili nejvíce v Dukovanech, kde bylo 36,9 stupně Celsia

Na 13 meteorologických stanicích na Vysočině dnes zaznamenali teplotní rekord. Nejvíce naměřili v Dukovanech na Třebíčsku, kde bylo 36,9 stupně Celsia. Dosavadní maximum z roku 1994 činilo 32,5 stupně Celsia. ČTK to řekla Barbora Kučerová z brněnského pracoviště ČHMÚ.
Druhá nejvyšší teplota na Vysočině byla dnes v Moravských Budějovicích, kde naměřili 36,1 stupně Celsia. Znamenalo to překonání rekordu z roku 1994, kdy bylo 33,7 stupně Celsia. V Kostelní Myslové na Jihlavsku bylo 35,6 stupně Celsia. Padl tak rekord rovněž z orku 1994, který měl hodnotu 31,8 stupně Celsia.
Vysoké teploty dnes byly na území celé republiky. V Doksanech na Litoměřicku dnes meteorologové naměřili 40,9 stupně Celsia, což je podle dosavadních informací nový absolutní teplotní rekord pro ČR. Předchozí maximum z 20. srpna 2012 bylo o pět desetin nižší a držely ho středočeské Dobřichovice.
V neděli by se maximální naměřená teplota mohla přiblížit, nebo i překonat 41 stupňů. Největší vedro má být podle předpovědi v Polabí, Poohří, na jižní Moravě a ve středních Čechách.