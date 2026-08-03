Na Vysočině padly teplotní rekordy na devíti stanicích, v Třebíči bylo 37,2 st.

Na devíti stanicích na Vysočině dnes meteorologové naměřili rekordně vysoké teploty pro 3. srpen. Nejčastěji byly překonané hodnoty z roku 2013. Nejtepleji v kraji bylo dnes v Třebíči, kde se teplota zastavila na 37,2 stupně Celsia. ČTK to sdělila Jitka Kučerová z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.
Teploty 36 a víc stupňů Celsia dnes naměřili ve Velkém Meziříčí, Moravských Budějovicích a v Dukovanech, kde bylo 36,4 stupně Celsia, o 1,1 stupně víc než před 13 lety.
Nejtepleji za 13 let bylo i na stanicích Sedlec, Počátky, Košetice, Bystřice nad Pernštejnem a Černovice. V Přibyslavi padl rekord z roku 2018. Dnešních 34,5 stupně Celsia znamenalo víc o 1,1 stupně.
Vysoké teploty budou na Vysočině panovat podle předpovědi meteorologů i v úterý, dostanou se na 35 až 38 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno. Později bude mraků přibývat a spíš v západní polovině kraje mohou být bouřky se srážkami do deseti milimetrů.
V Česku dnes bylo nejtepleji v jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 stupně Celsia. Je to nový rekord pro Moravu a Slezsko, dosavadní činil 39,7 stupně a byl z 8. srpna 2013 z jihomoravského Brodu nad Dyjí.