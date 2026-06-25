Na Vysočině padly teplotní rekordy na osmi stanicích, Dukovany měly 34,1 stupně

Na Vysočině zaznamenalo nový teplotní rekord pro dnešní den osm stanic. Nejtepleji bylo v Dukovanech na Třebíčsku, kde meteorologové naměřili 34,1 stupně Celsia. Dosavadní deset let staré maximum tam bylo překonané o 1,9 stupně. V Moravských Budějovicích na Třebíčsku bylo 32,5 stupně Celsia, o půl stupně víc než v dosud rekordním roce 1961. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytl Mojmír Martan z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Na Třebíčsku zaznamenaly nové nejvyšší teploty pro dnešek tři stanice, na Pelhřimovsku dvě, stejně jako na Žďársku. Nové maximum má i Kostelní Myslová na Jihlavsku.
Na polovině stanic byly překonané rekordní teploty staré deset let. Ale ve Velkém Meziříčí, kde bylo 32,5 stupně Celsia, byla nová nejvyšší hodnota zapsaná po 59 letech, stejně jako v Kostelní Myslové, kde dnes naměřili 31,4 stupně Celsia.
Vedro bude i v dalších dnech. Vysočina patří mezi regiony, pro které dnes vydali meteorologové výstrahu před vysokými teplotami převyšujícími 31 stupňů Celsia. Od soboty by se odpolední teploty na Vysočině mohly dostat i nad 34 stupňů Celsia.