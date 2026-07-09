Na Vysočině platí dál zákaz koupání v nádrži Sedlice a v rybníku Kachlička

Na Vysočině dnes hygienici prodloužili dříve vydané zákazy koupání v nádrži Sedlice na Pelhřimovsku a v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. V Kachličce je voda nebezpečná kvůli velkému množství sinic. V Sedlici sinic ubylo, ve vodě jsou ale toxiny, které produkují. Vyplývá to z aktuálních údajů krajské hygienické stanice.
Horší kvalitu vody mají stejně jako před týdnem Břevnická nádrž u Chotěboře na Havlíčkobrodsku, žďárská Pilská nádrž a Domanínský rybník poblíž Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku. Po koupání by se tam lidé měli osprchovat.
Hygienici nyní kontrolovali jen vodní plochy, které měly před týdnem nejhorší výsledky. Před týdnem hodnotili vodu přírodních koupališť na 18 místech Vysočiny. Čistou vodu z nich mělo osm: rybníky Velký a Malý Pařezitý, zatopený lom v Horní Cerekvi, Dalešická přehrada, koupaliště v Rouchovanech a koupací biotopy v Třešti, Jemnici a v Šiklově Mlýně.
Jen mírně nižší kvalitu vody měly přehrada Trnávka, koupaliště v Novém Městě na Moravě a rybníky Medlov a Velké Dářko.
Rybníky Ředkovec na Havlíčkobrodsku a Sykovec na Žďársku jsou letos v létě vypuštěné.