Na Vysočině se města zaměřují na podporu bytové výstavby s různými investory

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na Vysočině se města v posledních čtyřech letech kromě síťování parcel pro rodinné domy ve větší míře zabývala možnostmi podpory staveb bytových domů, i formou bytových družstev nebo ve spolupráci s developery. Chtějí přispět k dostupnějšímu bydlení. Ve Žďáru nad Sázavou letos začala fungovat městská agentura, která se stará o pronájem soukromých bytů. Počet nájemních městských bytů se podle ankety ČTK ve městech zvýšil nejvýše o desítky. Podstatná část je pro seniory v domech s pečovatelskou službou.

V krajské Jihlavě s 53.700 obyvateli je 709 městských bytů. V domech s pečovatelskou službou z nich je 304. V Třebíči, druhém největším sídle na Vysočině s 34.500 obyvateli, je pro seniory 200 městských bytů z celkových 505. Počet bytů ve vlastnictví města se v Třebíči v nynějším volebním období zvýšil o 25, v Jihlavě o jednotky. Uvedli to zástupci obou radnic.

V Jihlavě přibyly byty díky rekonstrukcím, dělení větších bytů na menší a půdními vestavbami. "Zaměřili jsme se také na lepší využití městských pozemků. Jedním z kroků je příprava studií možností zastavění proluk," uvedl náměstek primátora Petr Piáček (KDU-ČSL). Mimo jiné uvedl i to, že město získalo z Národního plánu obnovy dotaci na zpracování projektové dokumentace pro dostupné nájemní bydlení.

Město Třebíč se bude lokalitě Hájek III podílet na vzniku bytového družstva pro 582 bytů. Letos prodává 20 pozemků pro rodinné domy a pozemky pro bytové domy. Připravuje další lokalitu a prodej pozemků pro rodinné domy, uvedla k aktuálním záměrům mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Ve Žďáru nad Sázavou patří městu 477 bytů. Jsou v domě s pečovatelskou službou nebo jsou malometrážní. Kvůli rozšíření nabídky město nedávno přikoupilo devět větších bytů. Městská nájemní agentura zatím pronajímá sedm soukromých bytů, další jsou v procesu, uvedla mluvčí města Blanka Sobolová. Agentura začala fungovat letos. Město si od ní slibuje i to, že se podaří obsadit byty, které majitelé zatím nepronajímali, protože se báli rizik s tím spojených.

Žďárská radnice připravuje několik projektů na stavby bytů, buď sama nebo s investory. Poskytnutím pozemků spolupracuje na dvou projektech s družstevním bydlením. Dva bytové domy v Sázavské ulici vloni ve spolupráci s městem dokončila společnost Dostupné bydlení České spořitelny.

V Pelhřimově, kde žije 16.200 lidí, patří městu 564 bytů. Vloni radnice schválila koupi bytového domu se 14 byty, letos zastupitelstvo rozhodlo o pořízení dalších 15 bytů. Těchto 29 bytů bude dokončených příští rok. "Dostupné bydlení dnes patří mezi nejdůležitější témata," uvedl starosta Ladislav Med (ODS). Pelhřimovská nemocnice využívá 34 městských bytů. Podle starosty to je jeden z nástrojů, jak udržet lékaře a zdravotnický personál.

Zřejmě jediným městem na Vysočině, které v minulosti byty neprivatizovalo, je Bystřice nad Pernštejnem. Městu se 7800 obyvateli jich patří 1850. Postupně je opravuje.

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