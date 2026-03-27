Na Vysočině si lidé připomenou velikonoční příběh v klášteře i pod širým nebem

Na Vysočině si lidé mohou připomenout velikonoční biblické události kromě kostelů i při křížových cestách pod širým nebem. V želivském klášteře přiblíží poslední dny Ježíše Krista hrané prohlídky, které budou tuto sobotu a pak na Velký pátek a Bílou sobotu. Farníci ve Žďáru nad Sázavou chystají tradičně velkou pašijovou hru. V přírodním areálu Libušín ji předvedou v úterý 31. března. ČTK to zjistila od organizátorů akcí.
Při hrané prohlídce projdou účastníci spolu s herci i klášterními zahradami, včetně soukromé zahrady tamního premonstrátského řádu, podívají se také do kapitulní síně, malovaného refektáře a konventního sklepení. Kromě soboty 28. března budou tyto prohlídky také 3. a 4. dubna. Konají se třetím rokem. Místo je lepší si rezervovat, řekl ČTK Petr Žák, který se v klášteře stará o kulturní akce. Auta v současnosti nemohou parkovat na nádvoří před kostelem, které premonstráti nechávají upravit. Příjezd s parkováním u kláštera je ze strany od řeky.
Pašijovou hru Co se stalo s Ježíšem? připravuje ve Žďáru nad Sázavou i tentokrát přes 170 herců s pomocí desítek dobrovolníků. Hrát budou v kulisách postavených na travnatém pahorku blízko Sázavy v přírodním areálu Libušín. Tradice se odvíjí od roku 1998, přerušená byla několikrát kvůli špatnému počasí a covidové epidemii.
Křížové cesty pod širým nebem budou na Velký pátek v Třebíči i v Havlíčkově Brodě. Třebíčští věřící věnují biblickému příběhu s ukřižováním Ježíše putování od centra Moravia ke kostelíku na Strážné hoře. Velkopáteční křížová cesta tam začne v 09:00. V Havlíčkově Brodě se lidé o hodinu později sejdou u kříže ve Vlkovsku.
Ve Žďáru nad Sázavou projdou věřící zastavení křížové cesty v ambitech na Zelené hoře na Velký pátek až po setmění. Začátek bude ve 20:00.