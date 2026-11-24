Na Vysočině už někteří provozovatelé lyžařských areálů začali vyrábět technický sníh, další se na to chystají. Podle meteorologů by noční teploty v tomto kraji mohly v nejbližších dnech klesnout i osm stupňů pod nulu a ve čtvrtek by mělo vydatněji sněžit. V pondělí odpoledne byla podle dnešní ankety ČTK spuštěná sněhová děla v Lukách nad Jihlavou, na Křemešníku a k večeru i na Čeřínku u Jihlavy.
"Budeme vyrábět sníh, co nám podmínky dovolí. Uvidíme jaký bude vývoj," řekla Magda Vaňková za skiareály v Lukách nad Jihlavou a na Křemešníku u Pelhřimova. Vyrobený sníh tam bude zatím na hromadách.
Skiareál Šacberk u Jihlavy se chystá spustit zasněžovací techniku v noci na středu. Provozovatel Pavel Havlíček řekl, že to bude dřív než je obvyklé. "Ale je pravda, že loni jsme měli 28. listopadu vyrobeno všechno, co jsme potřebovali," uvedl k zásobám technického sněhu před rokem.
Na Vysočině minulý rok sněžilo už koncem listopadu a v některých místech byly i upravené stopy pro běžkaře. Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí začal vloni jezdit vlek 27. listopadu. Sníh na svahu pak byl do konce sezony. Nebyl to tam ale nejdřívější začátek lyžování. "Jednou jsme lyžovali už 17. listopadu, ale to bylo jen tři dny, pak to roztálo," uvedl Jiří Pálka z tamního lyžařského klubu.
S výrobou technického sněhu zatím na Fajtově kopci čekají na lepší podmínky. Podle Pálky je potřeba, aby teploty spadly aspoň tři až pět stupňů pod nulu a aby nefoukal vítr. Na větší mráz čeká také novoměstská sjezdovka Harusův kopec.
Minulou zimu se na Vysočině lyžovalo do poloviny března. Po Fajtově kopci otevíraly další skiareály v prosinci, v lednu se dalo lyžovat na 12 kopcích. Provozovatelé lyžařských středisek v kraji hodnotili předchozí sezonu jako celkem dobrou.