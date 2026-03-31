Na Vysočině se vloni nesnížil počet obyvatel v 16 z celkových 35 měst, z okresních sídel mezi ně patřil jen Pelhřimov. Krajská Jihlava přišla o 938 obyvatel, z větší části to bylo způsobené stěhováním. Druhý nejvyšší úbytek měl Havlíčkův Brod, kde počet trvale žijících lidí klesl o 423. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Ve městech, která se minulý rok nevylidňovala, se počty trvale bydlících zvýšily o několik desítek nebo také jen o několik lidí. Například v Lipnici nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, což je nejmenší město na Vysočině s 653 obyvateli, přibyli vloni díky stěhování tři lidé.
Největší přírůstek mezi městy v kraji mělo v roce 2025 Velké Meziříčí. Počet obyvatel tohoto sídla u dálnice D1 na Žďársku podle statistiků stoupl o 101 na 11.709. Do Velkého Meziříčí se přistěhovalo 468 lidí a 314 jich ve stejné době odešlo jinam. Dětí se rodičům z Velkého Meziříčí narodilo 84, zemřelých obyvatel ale bylo o 53 víc.
V Jihlavě žilo na konci minulého roku 53.686 lidí, o 938 méně než předloni. Na úbytku se migrace podílela čtyřmi pětinami. Kvůli vyššímu počtu zemřelých než bylo narozených dětí přišlo krajské město o 185 osob.
Třebíč, druhé největší město Vysočiny, měla na konci uplynulého roku 34.476 obyvatel, za rok počet klesl o 54. Žďár nad Sázavou přišel vloni o 157 obyvatel. Pelhřimov, nejmenší okresní město v kraji, získal díky migraci 27 lidí a na konci loňska jich tam bydlelo 16.233.
Vývoj počtu obyvatel v pěti největších městech na Vysočině za rok 2025:
Město Počet obyvatel k 31.12. 2025 Celkový roční přírůstek Narození Zemřelí Roční přírůstek daný stěhováním
Havlíčkův Brod 23.368 -423 163 264 -322
Jihlava 53.686 -938 392 577 -753
Pelhřimov 16.233 27 110 167 84
Třebíč 34.476 -54 215 340 71
Žďár nad Sázavou 20.247 -157 142 249 -50
Zdroj: ČSÚ