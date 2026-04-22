Na Vysočině žilo vloni 31.448 cizinců, mezi kraji v ČR třetí nejnižší počet

Autor: ČTK
  15:53aktualizováno  15:53
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na Vysočině žilo koncem minulého roku 31.448 cizinců, mezi kraji v Česku třetí nejnižší počet. Méně jich bydlelo jen v Olomouckém a Zlínském kraji. V meziročním porovnání přibylo mezi obyvateli Vysočiny vloni z jiných zemí 125 lidí. Nejpočetnější skupinou jsou mezi cizinci v kraji Ukrajinci, následují Slováci a Vietnamci. Vyplývá to z údajů jihlavské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ). Na konci roku 2025 měl Kraj Vysočina celkem 515.953 obyvatel. Cizinců mezi nimi bylo 6,1 procenta.

Mezi cizinci na Vysočině bylo v závěru loňského roku 67 procent lidí se státním občanstvím Ukrajiny, asi osm procent Slováků, čtyři procenta Vietnamců a 3,7 procenta občanů Mongolska. Stovky byly Rumunů, Bulharů a Maďarů. Nejvíc v posledních pěti letech stoupl počet Ukrajinců. Druhou nejrychleji rostoucí skupinou byli Maďaři a třetí lidé z Mongolska, od roku 2021 v obou případech počty stouply zhruba o polovinu. Maďarů na Vysočině vloni žilo 589, z Mongolska přišlo 1177 lidí.

Cizinců v Česku výrazně přibylo v roce 2022, kdy kvůli invazi Ruska na Ukrajinu přišlo do země hodně válečných uprchlíků. V následujících dvou letech počet cizinců mírně klesl, ale v roce 2025 se opět zvýšil - podle předběžných údajů ředitelství služby cizinecké policie o 37.108 na 1,13 milionu cizinců v zemi. V porovnání s rokem 2024 to byl nárůst o 3,4 procenta. Na Vysočině loni meziročně počet cizinců zvedl pouze o čtyři desetiny procenta.

Na Vysočině bylo v roce 2021 mezi cizinci víc mužů než žen, o rok později mírně převážily ženy. Vloni bylo mezi lidmi z jiných zemí žen 46,4 procenta a mužů 53,6 procenta.

Nejvíc cizinců, třetina z celkového počtu v kraji, žila minulý rok v okrese Jihlava a pětina na Pelhřimovsku. Nejméně lidí ze zahraničí zakotvilo v okrese Třebíč, ke konci minulého roku jich tam bydlelo zhruba 4300. Na Třebíčsku, Žďársku a Pelhřimovsku se minulý rok počty cizinců zvýšily, snížení zaznamenaly okresy Jihlava a Havlíčkův Brod.

Počet cizinců v Kraji Vysočina ve vybraných letech:

2021 2022 2025 Rozdíl 2025-2024

Kraj Vysočina 13.941 30.805 31.448 125

Havlíčkův Brod 2692 5111 5331 -161

Jihlava 4838 10.067 10.647 -723

Pelhřimov 2962 6602 6299 282

Třebíč 1561 3960 4293 420

Žďár nad Sázavou 1888 5065 4878 307

Zdroj: ČSÚ

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Ve Faunaparku se chystají oslavit čarodějnice a nejen jejich Filipojakubskou noc

Rej čarodějnic.

Filipojakubská noc aneb nedělní čarodějnice pro nejmenší 2026.

23. dubna 2026

V Podbořanech funguje speciální poradenská služba pro rodiče nemocných dětí

Zpráva z vašeho okresu

Poté, co v Podbořanech na Lounsku naráz ukončily praxi všechny tři pediatričky a zhoršila se dostupnost zdravotní péče pro děti, otevřela místní radnice speciální poradenskou službu.

23. dubna 2026  6:59

OBRAZEM: Macura končí s politikou. Podívejte, jak se z volebního vítěze stal vyvrhel

Lídr hnutí ANO a primátor Ostravy Tomáš Macura slaví jednoznačné vítězství v...

Téměř devět let byl Tomáš Macura prvním mužem Ostravy, vyhrál troje komunální volby a rovněž byl v předsednictvu hnutí ANO. Jenže před třemi roky primátor v hnutí upadl v nemilost, byl odvolán a...

23. dubna 2026  6:22

Znojemský pivovar je v insolvenci. Radnice se snaží, aby areál dál sloužil veřejnosti

Dnes se v areálu Znojemského měšťanského pivovaru nachází také Expozice...

Znojemský městský pivovar, který po letech obnovil tradici vaření piva v tradičně vinařském městě, znovu čelí problémům. Podnik skončil v insolvenci a přiznává dluhy v řádu desítek milionů korun....

23. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Zubní ordinace v děčínském Bynově díky dotaci města zůstane

zubař - ilustrační

Zastupitelé Děčína schválili dotaci ve výši 1,05 milionu korun, která pomůže zajistit pokračování stávající zubní ordinace v místní části Bynov.

23. dubna 2026  5:59

Nemocnice v Teplicích a Litoměřicích mají nové vybavení pro miminka

Monitory dechu sledují dechovou aktivitu novorozence a včas upozorní na poruchu...

Nemocnice v Teplicích a Litoměřicích, které spadají pod společnost Krajská zdravotní, získaly nové monitory dechu pro novorozence.

23. dubna 2026  5:59

Z Prahy do srdce Českého krasu bez auta. Nový turistický autobus pojede i na hůře dostupná místa

Svatý Jan pod Skalou

Českým krasem autobusem? Nová turistická linka má ulevit obcím na Berounsku od aut. Návštěvníky zaveze i tam, kam se dosud mohli dostat jen obtížně. Začíná v Karlštejně, je okružní a bude navazovat...

23. dubna 2026  5:59

V Olomouci startuje jarní květinová výstava Flora, inspirovala ji hudba

Na olomouckém výstavišti finišují přípravy na jarní etapu květinové výstavy...

Spojením květin s hudbou a emocemi se bude prezentovat letošní jarní etapa výstavy Flora Olomouc, která ode dneška do neděle zaplní areál ve Smetanových sadech. Největší akci svého druhu v Česku v...

23. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Prezident Pavel navštíví Vesnici roku 2025, zavítá také do Lanškrouna

Prezident Petr Pavel přijel do Pardubického kraje. (22. dubna 2026)

Prezident Petr Pavel dnes pokračuje v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamíří na Orlickoústecko. Dopoledne vystoupí na 2. celostátní konferenci hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ) v...

23. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Chomutovští kriminalisté od loňského podzimu šetří případ falešného řemeslníka

Aukce (ilustrační foto)

Podvodník má na svědomí desítky poškozených se škodou za stovky tisíc korun. Domnělý řemeslník práci buď vůbec neodvedl, nebo byla velmi špatná. Teď je ve vazbě.

23. dubna 2026  4:59

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Na mosteckém hradě Hněvín se opět otevře Kelleyho expozice

Hrad Hněvín

Expozice věnovaná alchymistovi Edwardu Kelleymu se na mosteckém hradě Hněvín otevře po delší odmlce.

23. dubna 2026  4:59

Kompletní oprava rybníka v Habrovanech je u konce

Zhruba čtyři měsíce trvající kompletní rekonstrukce rybníka v Habrovanech na...

Zhruba čtyři měsíce trvající kompletní rekonstrukce rybníka v Habrovanech na Ústecku je u konce. Povodí Ohře, které vodní plochu spravuje, nechalo rybník odbahnit, upravit korunu hráze a vybudovat...

23. dubna 2026  4:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.