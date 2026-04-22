Na Vysočině žilo vloni 31.448 cizinců, mezi kraji v ČR třetí nejnižší počet

Na Vysočině žilo koncem minulého roku 31.448 cizinců, mezi kraji v Česku třetí nejnižší počet. Méně jich bydlelo jen v Olomouckém a Zlínském kraji. V meziročním porovnání přibylo mezi obyvateli Vysočiny vloni z jiných zemí 125 lidí. Nejpočetnější skupinou jsou mezi cizinci v kraji Ukrajinci, následují Slováci a Vietnamci. Vyplývá to z údajů jihlavské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ). Na konci roku 2025 měl Kraj Vysočina celkem 515.953 obyvatel. Cizinců mezi nimi bylo 6,1 procenta.
Mezi cizinci na Vysočině bylo v závěru loňského roku 67 procent lidí se státním občanstvím Ukrajiny, asi osm procent Slováků, čtyři procenta Vietnamců a 3,7 procenta občanů Mongolska. Stovky byly Rumunů, Bulharů a Maďarů. Nejvíc v posledních pěti letech stoupl počet Ukrajinců. Druhou nejrychleji rostoucí skupinou byli Maďaři a třetí lidé z Mongolska, od roku 2021 v obou případech počty stouply zhruba o polovinu. Maďarů na Vysočině vloni žilo 589, z Mongolska přišlo 1177 lidí.
Cizinců v Česku výrazně přibylo v roce 2022, kdy kvůli invazi Ruska na Ukrajinu přišlo do země hodně válečných uprchlíků. V následujících dvou letech počet cizinců mírně klesl, ale v roce 2025 se opět zvýšil - podle předběžných údajů ředitelství služby cizinecké policie o 37.108 na 1,13 milionu cizinců v zemi. V porovnání s rokem 2024 to byl nárůst o 3,4 procenta. Na Vysočině loni meziročně počet cizinců zvedl pouze o čtyři desetiny procenta.
Na Vysočině bylo v roce 2021 mezi cizinci víc mužů než žen, o rok později mírně převážily ženy. Vloni bylo mezi lidmi z jiných zemí žen 46,4 procenta a mužů 53,6 procenta.
Nejvíc cizinců, třetina z celkového počtu v kraji, žila minulý rok v okrese Jihlava a pětina na Pelhřimovsku. Nejméně lidí ze zahraničí zakotvilo v okrese Třebíč, ke konci minulého roku jich tam bydlelo zhruba 4300. Na Třebíčsku, Žďársku a Pelhřimovsku se minulý rok počty cizinců zvýšily, snížení zaznamenaly okresy Jihlava a Havlíčkův Brod.
Počet cizinců v Kraji Vysočina ve vybraných letech:
2021 2022 2025 Rozdíl 2025-2024
Kraj Vysočina 13.941 30.805 31.448 125
Havlíčkův Brod 2692 5111 5331 -161
Jihlava 4838 10.067 10.647 -723
Pelhřimov 2962 6602 6299 282
Třebíč 1561 3960 4293 420
Žďár nad Sázavou 1888 5065 4878 307
Zdroj: ČSÚ