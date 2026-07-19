Na Vysočině zůstávalo po bouřkách několik stovek odběrných míst bez elektřiny

Na Vysočině zůstávalo dnes večer po bouřkách několik stovek odběrných míst bez elektřiny. Nejvíce jich je v okolí Dolní Cerekve a Hubenova na Jihlavsku. K 19:00 se tam jednalo o pět stovek domácností. Novináře o tom informoval mluvčí distribuční společnosti EG.D Lubomír Budný. EG.D patří do skupiny E.ON.
"Na Vysočině dále evidujeme poruchy také na Třebíčsku a v okolí Žďáru nad Sázavou, kde zůstává bez dodávek elektrické energie zhruba 300 odběrných míst," dodal.
Hasiči měli kvůli následkům silných bouří od dopoledne v Česku zatím zhruba 160 výjezdů, nejvíce v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Většinou odstraňují spadlé stromy. Nejsilnější bouřky byly podle meteorologů odpoledne ve Zlínském kraji a na východě Slezska. Na Vysočině hasiči zasahovali dnes asi u dvou desítek případů spojených s bouřkou. Nejčastěji se jednalo o odklízení popadaných stromů.
"Na odstranění poruch intenzivně pracujeme a předpokládáme, že se podaří dodávky elektrické energie obnovit ještě během nedělního večera, pokud se nezhorší meteorologická situace," uvedl Budný.