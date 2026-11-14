Výstava Vánoce na zámku a v podzámčí, která dnes začala na zámku ve Světlé nad Sázavou, přibližuje původ starých lidových zvyků, ukazuje také různé druhy výzdoby. Vedle skleněných, keramických, háčkovaných či šitých ozdob návštěvníci například uvidí i stromek sestavený z kufrů nebo z 900 knih. Vánoční výstava bude přístupná do 10. ledna. Otevřené jsou rovněž ostatní prohlídkové trasy, které jsou přístupné celoročně, řekla ČTK spolumajitelka zámku Marta Marianová.
Výstava prochází třemi zámeckými trakty. Úvodní část věnovaná lidovým tradicím je v přízemí, v prostorách, v nichž kdysi žili sloužící a kde bývala i černá kuchyně. Vánoční cesta pokračuje do patra s Rytířským sálem. Tam jsou početné stromky zdobené kolekcemi ozdob od různých výrobců i ručně vyráběnými dekoracemi.
Méně tradiční je třetí díl výstavy. Stromky z kufrů a z knih jsou v části věnované Vánocům cestovatelským. Vystavené tam je také přes 100 let staré cestovní zavazadlo značky Louis Vuitton s přihrádkami, věšáky a ramínky, které spíše připomíná malou šatní skříň. V dalších vyzdobených sálech zámku lidé uvidí i velký slavnostně prostřený stůl a vitríny s broušeným křišťálem.
Stálé zámecké expozice mimo jiné přibližují jeho historii a šlechtické rody, které se v tomto sídle vystřídaly, a také rodinu Morawetzů, jež na zámku žila před druhou světovou válkou, než kvůli svému židovskému původu uprchla před nacisty do Kanady. Na sklářskou tradici regionu upozorňuje rozsáhlá sbírka historického skla zapůjčená z Uměleckoprůmyslového musea v Praze, doplněná o současnou tvorbu sklářů. V součtu jde zhruba o 1200 exponátů. Další výstava je věnovaná dětským kočárkům od 18. do minulého století, na zámku si je také možné prohlédnout prvorepublikový koloniál. Podrobnosti jsou na zámeckém webu.
Manželé Marianovi koupili světelský zámek před čtyřmi roky. Na rozdíl od jiných památek je pro veřejnost otevřený celý rok včetně pondělí. Zavřeno je jen o vánočních svátcích od 24. do 26. prosince a na Nový rok. O prohlídky v zimě je až překvapující zájem, uvedla Marianová. Celková roční návštěvnost prohlídek převýšila 20.000 osob. Na zámku je také restaurace s kavárnou a ubytování.