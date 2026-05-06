Na žďárskou Zelenou horu se po pauze vrátily ovce, pastva potlačuje růst náletů

Na travnatý svah žďárské Zelené hory se po roční přestávce vrátilo stádo ovcí. Pastva tam několik let pomáhala potlačovat náletové dřeviny a vysokou trávu třtinu křovištní, aby poměrně strmá stráň pod poutním kostelem mohla lépe fungovat jako louka. Vloni ovce na svahu nebyly kvůli tehdejšímu riziku šíření slintavky a kulhavky. Zvířata dnes odpoledne dovezl farmář Milan Daďourek. Pastvu tam zajišťuje po dohodě s městem a ve spolupráci se Sdružením Krajina.
Na stráni Zelené hory byly ovce poprvé v roce 2020, radnice tehdy uvedla, že tam byla pastva obnovená téměř po 200 letech. Minulý rok, když ovce chyběly, se o pokosení dobrovolnicky postarali pracovníci městského úřadu.
"Jak je ten kopec strmý, je to pro člověka opravdu náročné," řekl starosta Martin Mrkos (STAN, za Žďár-živé město). Uvedl, že se tam pastva ukázala jako nejlepší řešení, louka se postupně dostává do kondice. "Tento projekt se stal už takovým folklórem, je oblíbený jak mezi domácími tak mezi turisty," doplnil další přínos pastvy.
Předchozích pět sezon, kdy tam stádo bylo, prospělo travnatému svahu i podle Daďourka. "Po čtyřech letech jsme prakticky dosáhli stavu, který jsme čekali, že budeme mít tak za sedm až deset let," řekl novinářům. Vymizely i druhy rostlin, u kterých se to moc nečekalo, například ostružiny. "Co se povedlo překvapivě rychle, bylo omezení třtiny," uvedl. Pastvina má rozlohu okolo 2,5 hektaru.
Zkušenosti s pastvou na navštěvovaném místě má farmář různé. Jednou někdo prostřihl plot ohrady. Opakovaně se setkává s tím, že se lidé snaží ovce přikrmovat. "Někdo myslí, že jim pomůže salátem nebo něčím takovým. Nemyslím si, že to je ve zlém úmyslu, je to asi spíš z neznalosti, ale pro ty ovce to je poměrně nebezpečné," řekl. Upozornil, že to, co ovcím hodně škodí, je pečivo.
Kvůli suchu zatím tráva tolik neroste. "Kdyby přetrvávalo, jsme připravení zvířata případně přemístit na nějakou bohatší pastvinu," řekl Daďourek. Ovce mají pod Zelenou horou tři napájecí místa, najdou tam i stinná místa. Před deštěm se podle farmáře schovávat nepotřebují.
Poutní areál na Zelené hoře je dílem architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Kostel svatého Jana Nepomuckého byl vysvěcen v roce 1722. V seznamu světových památek UNESCO je Zelená hora od roku 1994.